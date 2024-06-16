Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По информации канала, шесть человек в своей камере выбили решетку на окне. Это позволило им добраться до дежурной части, где они взяли в заложники сотрудников.
«Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по „террористическим“ статьям», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в руках преступников находятся начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы. Но официальной информации об этом не было.
Ранее УФСИН подтвердило захват двух человек в заложники. Сейчас с нападавшими ведут переговоры.