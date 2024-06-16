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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Ростове рассказали, как заключенные захватили заложников в СИЗО

Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники

16 июня 2024, 06:21
Фото: pxhere.com

В Ростове рассказали, как заключенные захватили заложников в СИЗО

В Ростове-на-Дону шестеро заключенных захватили в заложники работников СИЗО, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, шесть человек в своей камере выбили решетку на окне. Это позволило им добраться до дежурной части, где они взяли в заложники сотрудников.

«Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по „террористическим“ статьям», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в руках преступников находятся начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы. Но официальной информации об этом не было.

Ранее УФСИН подтвердило захват двух человек в заложники. Сейчас с нападавшими ведут переговоры.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Преступники#Происшествия#Захват заложников#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
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