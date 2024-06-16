Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова

Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 Ростова на Максима Горького проломили решетку в камере и взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Ими оказались оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Сейчас с преступниками ведутся переговоры. Они выдвинули требования — предоставить им оружие, машину и возможность уехать.