Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 Ростова на Максима Горького проломили решетку в камере и взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Ими оказались оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Сейчас с преступниками ведутся переговоры. Они выдвинули требования — предоставить им оружие, машину и возможность уехать.
Движение рядом с СИЗО перекрыто. Там находятся сотрудники ОМОН, СОБР, полиции и скорая помощь.
Ранее появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников. Сами сотрудники ФСИН говорят на кадрах, что преступники «настроены серьезно».