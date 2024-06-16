rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова

Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова

16 июня 2024, 07:27
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова
Оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 Ростова на Максима Горького проломили решетку в камере и взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Ими оказались оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Сейчас с преступниками ведутся переговоры. Они выдвинули требования — предоставить им оружие, машину и возможность уехать.

Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Узнать подробнее
Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО РостоваСтало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова
Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО РостоваСтало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова
Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО Ростова
Фото: ТГ-канал Enews112

Движение рядом с СИЗО перекрыто. Там находятся сотрудники ОМОН, СОБР, полиции и скорая помощь.

Ранее появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников. Сами сотрудники ФСИН говорят на кадрах, что преступники «настроены серьезно».

Читайте также:
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьямПоявилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-ДонуСтали известны требования заключенных, взявших заложников в СИЗО Ростова
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#СИЗО в Ростове#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Подпишитесь
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Сегодня, 07:16
Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 06:25
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
Сегодня, 07:07
Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:06
Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Сегодня, 06:31
Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники
Сегодня, 06:21
"