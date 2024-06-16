Тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно

Напомним, что утром 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Шестеро заключенных выбрались из камер, сломав решетки. Они проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. В процессе переговоров злоумышленники просили дать им оружия, транспорт и предоставить «зеленый коридор».