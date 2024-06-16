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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Тела захватчиков из ростовского СИЗО-1 не отдут родственникам

Тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно

16 июня 2024, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru
Тела захватчиков из ростовского СИЗО-1 не отдут родственникам
В Ростове-на-Дону шестеро террористов взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Силовики освободили заложников и ликвидировали преступников, их тела не отдадут родственникам, сообщают «РИА Новости».

Напомним, что утром 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Шестеро заключенных выбрались из камер, сломав решетки. Они проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. В процессе переговоров злоумышленники просили дать им оружия, транспорт и предоставить «зеленый коридор».

В захваченном террористами СИЗО в Ростове-на-Дону нет доступа к сладу с оружием
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Так, как договориться с преступниками не удалось, сотрудники спецслужб пошли на штурм, ликвидировали террористов и освободили заложников.

РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского сообщили, что тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, почему закрыл комментарии на время захвата СИЗО-1 в Ростове.

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