Тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Напомним, что утром 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Шестеро заключенных выбрались из камер, сломав решетки. Они проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. В процессе переговоров злоумышленники просили дать им оружия, транспорт и предоставить «зеленый коридор».
Так, как договориться с преступниками не удалось, сотрудники спецслужб пошли на штурм, ликвидировали террористов и освободили заложников.
РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского сообщили, что тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, почему закрыл комментарии на время захвата СИЗО-1 в Ростове.