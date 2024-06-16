Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Сейчас нельзя проехать по Кировскому от Красноармейская до Суворова, по Максима Горького от Университетского до Кировского. Также проезд запрещен по Суворова — от Университетского до Кировского.
Ранее в региональном УФСИН рассказали, что обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сейчас с нападавшими ведут переговоры, чтобы освободить людей.
Telegram-канал Baza сообщает, что шестеро фигурантов смогли в своей камере выломать решетку. После этого они добрались до дежурной части, где захватили людей.
О требованиях обвиняемых на данный момент информации нет.