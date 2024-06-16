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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

В Ростове-на-Дону перекрыли движение после захвата заложников в СИЗО

Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1

16 июня 2024, 06:31
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону перекрыли движение после захвата заложников в СИЗО
В центре Ростова-на-Дону в воскресенье, 16 июня, ограничили движение после захвата заложников заключенными, о перекрытии сообщило управление по ГО и ЧС.

Сейчас нельзя проехать по Кировскому от Красноармейская до Суворова, по Максима Горького от Университетского до Кировского. Также проезд запрещен по Суворова — от Университетского до Кировского.

Ранее в региональном УФСИН рассказали, что обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сейчас с нападавшими ведут переговоры, чтобы освободить людей.

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Telegram-канал Baza сообщает, что шестеро фигурантов смогли в своей камере выломать решетку. После этого они добрались до дежурной части, где захватили людей.

О требованиях обвиняемых на данный момент информации нет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Происшествия#Захват заложников#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
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