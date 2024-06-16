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Лещ и тарань вымирают в Азовском море из-за осолонения

Ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море

16 июня 2024, 05:30
Фото: rostovgazeta.ru
Лещ и тарань вымирают в Азовском море из-за осолонения

Лещ и тарань вымирают в Азовском море из-за осолонения

Ростовская область может остаться без леща и тарани в связи с тенденцией к засолонению Азовского моря, считают сотрудники Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Ранее стало известно, что весеннее половодье Дона и Кубани никак не повлияло на процесс распреснения Азовского моря и Таганрогского залива.

За последние шесть лет численность рыбы сократилась почти в три раза, сообщили специалисты Donday. И это еще не предел.

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Осолонение вод Азовского моря ведет также к сокращению популяций таких рыб, как судак и бычок.

Ученые также перечислили и другие параметры, которые ведут к вымиранию леща и тарани. Это высокая температура, кислотный режим водоема и кормовая база рыбы.

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