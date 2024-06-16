Ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Ранее стало известно, что весеннее половодье Дона и Кубани никак не повлияло на процесс распреснения Азовского моря и Таганрогского залива.
За последние шесть лет численность рыбы сократилась почти в три раза, сообщили специалисты Donday. И это еще не предел.
Осолонение вод Азовского моря ведет также к сокращению популяций таких рыб, как судак и бычок.
Ученые также перечислили и другие параметры, которые ведут к вымиранию леща и тарани. Это высокая температура, кислотный режим водоема и кормовая база рыбы.