В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:21
Происшествие случилось утром в воскресенье, 16 июня, в СИЗО-1. Причина нападения фигурантов не раскрывается.
На месте находится глава регионального УФСИН, а также правоохранители и представители прокуратуры. В данный момент продолжаются переговоры, чтобы освободить заложников.
Отмечается, что само учреждение работает в обычном режиме, а вся ситуация контролируемая.
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До этого в донской столице из-за шума и драки соседи решили, что в доме человека взяли в заложники.