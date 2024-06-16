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В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1

В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1

16 июня 2024, 06:14
Фото: pxhere.com
В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1
В Ростове-на-Дону двое обвиняемых по уголовному делу захватили в заложники сотрудников СИЗО-1, сообщили в региональном ГУ ФСИН.

Происшествие случилось утром в воскресенье, 16 июня, в СИЗО-1. Причина нападения фигурантов не раскрывается.

На месте находится глава регионального УФСИН, а также правоохранители и представители прокуратуры. В данный момент продолжаются переговоры, чтобы освободить заложников.

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Отмечается, что само учреждение работает в обычном режиме, а вся ситуация контролируемая.

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До этого в донской столице из-за шума и драки соседи решили, что в доме человека взяли в заложники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО#Происшествия#УФСИН#Заложники#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
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