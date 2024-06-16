В Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Ростовской области запрет на ловлю рыбца действовал с 15 апреля по 15 июня. Добычу можно осуществлять в притоках реки Северский Донец. Правила гласят, что рыбца можно выловить, если он превышает 22 сантиметра в длину. В сутки разрешается выловить максимам пять особей рыбы.
Добычу пресноводного рака в водных объектах Ростовской области ограничили с 1 января 2024 года. Ограничение сняли 14 июня. Вылавливать можно особей не меньше девяти сантиметров в длину и не более 30 штук за день.