rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков

В Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков

16 июня 2024, 12:41
Фото: pxhere.com
В Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков
В Ростовской области с 14 и 15 июня сняли запрет на вылов рыбца и раков. Однако некоторые ограничения продолжают действовать, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В Ростовской области запрет на ловлю рыбца действовал с 15 апреля по 15 июня. Добычу можно осуществлять в притоках реки Северский Донец. Правила гласят, что рыбца можно выловить, если он превышает 22 сантиметра в длину. В сутки разрешается выловить максимам пять особей рыбы.

Добычу пресноводного рака в водных объектах Ростовской области ограничили с 1 января 2024 года. Ограничение сняли 14 июня. Вылавливать можно особей не меньше девяти сантиметров в длину и не более 30 штук за день.

Ростовчанин рассказал, как поймать сома с человеческий рост
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что промысловый вылов осетра может начаться в Ростовской области с 2030 года.

Читайте также:
Когда отменят запрет на рыбалку в Ростовской областиУченый рассказал, почему донская селедка вкуснее морскойКогда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Рыбалка#Последние новости Ростова на сегодня#Запрет#Вылов рыбы#Ловля рыбы#Рыбец#Рыбы
Подпишитесь
«Проходной двор»: почему в СИЗО в Ростове взяли заложников и как их освобождали
Сегодня, 10:36
«Ответят погонами»: Хинштейн сообщил, что ждет ФСИН Ростова после захвата заложников
Сегодня, 11:31
«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников
Сегодня, 09:56
Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 11:15
Адвокат рассказал, что грозило сбежавшим из СИЗО-1 в Ростове за захват заложников
Сегодня, 09:38
Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников
Сегодня, 09:31
"