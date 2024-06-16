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Захватчики не смогут получить оружие СИЗО-1 Ростова-на-Дону

В захваченном террористами СИЗО в Ростове-на-Дону нет доступа к сладу с оружием

16 июня 2024, 08:30
Фото: 66.fsin.gov.ru / для иллюстрации
Захватчики не смогут получить оружие СИЗО-1 Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Преступники не смогут проникнуть в оружейную учреждения, сообщает 112.

16 июня на территории СИЗО-1 заключенные взяли в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники вооружились ножами, самодельными заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками.

В следственном изоляторе есть склад с оружием. Однако захватчики не смогут завладеть им, так как все входы и выходы заблокированы. Бандиты изолированы в одном пространстве.

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Ранее стало известно, что захватчики согласились на переговоры. Они хотят, чтобы им предоставили транспорт и дали уехать.

До этого публике раскрыли личности преступников. Некоторые из них обвиняются за участие в террористическое деятельности.

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