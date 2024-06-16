В захваченном террористами СИЗО в Ростове-на-Дону нет доступа к сладу с оружием

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
16 июня на территории СИЗО-1 заключенные взяли в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники вооружились ножами, самодельными заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками.
В следственном изоляторе есть склад с оружием. Однако захватчики не смогут завладеть им, так как все входы и выходы заблокированы. Бандиты изолированы в одном пространстве.
Ранее стало известно, что захватчики согласились на переговоры. Они хотят, чтобы им предоставили транспорт и дали уехать.
До этого публике раскрыли личности преступников. Некоторые из них обвиняются за участие в террористическое деятельности.