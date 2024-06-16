Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:47
Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что операцию по освобождению двух заложников из следственного изолятора можно считать успешной.
Ветеран отметил, что любая операция, в которой удалось сохранить жизнь заложников и мирного населения всегда будет считаться качественно выполненной.
По мнению Гончарова о террористах никто не будет переживать.
Напомним, что инцидент произошел воскресным утром в следственном изоляторе. Шесть преступников взломали решетки камер, добрались до дежурной части и взяли заложников. Заключенные вооружились заточками, ножами и топорами. Они требовали оружие, автомобиль и свободный проезд. Стоит отметить, что некоторые из них были осуждены за террористические деяния. Спецслужбы ликвидировали злоумышленников и освободили заложников.
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