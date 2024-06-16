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Ветеран «Альфы» назвал освобождение заложников в СИЗО-1 Ростова успешным

Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове

16 июня 2024, 17:45
Фото: rostovgazeta.ru
Ветеран «Альфы» назвал освобождение заложников в СИЗО-1 Ростова успешным
В Ростове-на-Дону освободили двух сотрудников СИЗО-1, которых взяли в заложники шестеро террористов. Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров назвал операцию успешной, сообщают РИА «Новости».

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что операцию по освобождению двух заложников из следственного изолятора можно считать успешной.

Ветеран отметил, что любая операция, в которой удалось сохранить жизнь заложников и мирного населения всегда будет считаться качественно выполненной.

По мнению Гончарова о террористах никто не будет переживать.

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Напомним, что инцидент произошел воскресным утром в следственном изоляторе. Шесть преступников взломали решетки камер, добрались до дежурной части и взяли заложников. Заключенные вооружились заточками, ножами и топорами. Они требовали оружие, автомобиль и свободный проезд. Стоит отметить, что некоторые из них были осуждены за террористические деяния. Спецслужбы ликвидировали злоумышленников и освободили заложников.

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