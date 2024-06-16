Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове

Напомним, что инцидент произошел воскресным утром в следственном изоляторе. Шесть преступников взломали решетки камер, добрались до дежурной части и взяли заложников. Заключенные вооружились заточками, ножами и топорами. Они требовали оружие, автомобиль и свободный проезд. Стоит отметить, что некоторые из них были осуждены за террористические деяния. Спецслужбы ликвидировали злоумышленников и освободили заложников.