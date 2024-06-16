Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
По информации канала, они закупили все необходимые компоненты для изготовления бомбы, а также огнестрельное оружие, включая автомат и два пистолета ПМ. Однако им не удалось осуществить свой план до конца. В марте они были осуждены и получили по 18 лет строгого режима каждому.
В воскресенье, 16 июня, они взломали решетку в своей камере, после чего пробрались в дежурную часть. Здесь они взяли в заложники двух сотрудников.
В данный момент с фигурантами пытаются договориться, чтобы они отпустили людей. По некоторым данным, обвиняемые требуют себе автомобиль, чтобы уехать на нем.
Ранее появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников.