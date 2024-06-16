Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда

По информации канала, они закупили все необходимые компоненты для изготовления бомбы, а также огнестрельное оружие, включая автомат и два пистолета ПМ. Однако им не удалось осуществить свой план до конца. В марте они были осуждены и получили по 18 лет строгого режима каждому.