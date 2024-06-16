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Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда

Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда

16 июня 2024, 08:12
Фото: Яндекс.Карты
Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда
В Ростове-на-Дону взявшие в заложники сотрудников СИЗО, ранее планировали взорвать здание Верховного суда КЧР, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, они закупили все необходимые компоненты для изготовления бомбы, а также огнестрельное оружие, включая автомат и два пистолета ПМ. Однако им не удалось осуществить свой план до конца. В марте они были осуждены и получили по 18 лет строгого режима каждому.

Новое видео из СИЗО-1, где захватили заложников
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Фото: ТГ-канал bazabazon

В воскресенье, 16 июня, они взломали решетку в своей камере, после чего пробрались в дежурную часть. Здесь они взяли в заложники двух сотрудников.

В данный момент с фигурантами пытаются договориться, чтобы они отпустили людей. По некоторым данным, обвиняемые требуют себе автомобиль, чтобы уехать на нем.

Ранее появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Происшествия#Заложники#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
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