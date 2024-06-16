Захваченное заключенными СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим

«Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими способностями. Но самое важное — они должны быть бдительными и неподкупными», — говорится в репортаже ФСИН.