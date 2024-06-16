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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим в регионе

Захваченное заключенными СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим

16 июня 2024, 08:53
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим в регионе
Служба охраны в СИЗО-1 Ростова на протяжении последних нескольких лет признавалась лучшей среди всех следственных изоляторов региона, сообщал на днях областной ФСИН.

Утром 16 июня шестеро заключенных проломили решетку в камере и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова, расположенного на улице Максима Горького. Сейчас с ними ведутся переговоры. Основные требования преступников — оружие, транспорт и возможность уехать.

Примечательно, что у осужденных за терроризм заключенных в камере оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России организации. ТАСС писал, что нападение, вероятно, готовилось несколько месяцев, и заключенные, находясь в разных камерах, имели возможность коммуницировать.

Новое видео из СИЗО-1, где захватили заложников
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Основные требования преступников — оружие, транспорт и возможность уехать.Основные требования преступников — оружие, транспорт и возможность уехать.
Основные требования преступников — оружие, транспорт и возможность уехать.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

Само СИЗО-1 ждет проверка. В конце мая региональный ФСИН отчитывался, что изолятор на Горького несколько лет признается лучшим в Ростовской области.

«Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими способностями. Но самое важное — они должны быть бдительными и неподкупными», — говорится в репортаже ФСИН.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ из-за захвата заложников в Ростове-на-Дону.

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