Захваченное заключенными СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Утром 16 июня шестеро заключенных проломили решетку в камере и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова, расположенного на улице Максима Горького. Сейчас с ними ведутся переговоры. Основные требования преступников — оружие, транспорт и возможность уехать.
Примечательно, что у осужденных за терроризм заключенных в камере оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России организации. ТАСС писал, что нападение, вероятно, готовилось несколько месяцев, и заключенные, находясь в разных камерах, имели возможность коммуницировать.
Само СИЗО-1 ждет проверка. В конце мая региональный ФСИН отчитывался, что изолятор на Горького несколько лет признается лучшим в Ростовской области.
«Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими способностями. Но самое важное — они должны быть бдительными и неподкупными», — говорится в репортаже ФСИН.
Напомним, СК возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ из-за захвата заложников в Ростове-на-Дону.