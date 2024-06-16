Захваченных в СИЗО-1 в Ростове заложников освободили

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Силовики пошли на штурм СИЗО-1 в Ростове. Переговоры с шестью террористами, взявшими в плен двух сотрудников ФСИН, не увенчалось успехом.
По данным Life.ru, всех шестерых преступников удалось ликвидировать, а взятых в плен — освободить. Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 проломили решетку в камере и взяли двух сотрудников ФСИН в заложники. Они требовали оружие, машину и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Все они ранее были осуждены за терроризм.