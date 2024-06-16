rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Заложников, взятых в СИЗО-1 Ростова, освободили

Захваченных в СИЗО-1 в Ростове заложников освободили

16 июня 2024, 09:07
Фото: rostovgazeta.ru
Заложников, взятых в СИЗО-1 Ростова, освободили
Двух заложников, взятых в СИЗО-1 Ростова, освободили, сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовики пошли на штурм СИЗО-1 в Ростове. Переговоры с шестью террористами, взявшими в плен двух сотрудников ФСИН, не увенчалось успехом.

Захваченное заключенными СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим
Узнать подробнее

По данным Life.ru, всех шестерых преступников удалось ликвидировать, а взятых в плен — освободить. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 проломили решетку в камере и взяли двух сотрудников ФСИН в заложники. Они требовали оружие, машину и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Все они ранее были осуждены за терроризм.

Читайте также:
СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложниковВзявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание судаНовое видео из СИЗО-1, где захватили заложников
#Алина Заярная#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#СИЗО в Ростове#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Подпишитесь
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Сегодня, 07:16
Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 06:25
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
Сегодня, 07:07
Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:06
Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Сегодня, 06:31
Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники
Сегодня, 06:21
"