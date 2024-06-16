Захваченных в СИЗО-1 в Ростове заложников освободили

Напомним, утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 проломили решетку в камере и взяли двух сотрудников ФСИН в заложники. Они требовали оружие, машину и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Все они ранее были осуждены за терроризм.