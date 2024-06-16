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Захват заложников произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Захват заложников произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 июня 2024, 06:10
Фото: 1MI
Захват заложников произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Двое из обвиняемых взяли сотрудников СИЗО-1 в Ростове в заложники, подтвердили в ГУ ФСИН по Ростовской области

Правоохранительные органы в донской столице были подняты по тревоге. Сотрудники Росгвардии и МВД стягиваются к местному СИЗО, откуда, по предварительным данным, поступила информация о взятии заложников.

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На место происшествия приехали машины скорой помощи.

В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников.

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС», — сказано в сообщении.

На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

Напомним, в Ростове полиция ищет хулиганов, устроивших драку в парке Горького. Видео, где группа мужчин пинают ногами лежачего парня, появилось ранее в соцсетях.

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