Захват заложников произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Правоохранительные органы в донской столице были подняты по тревоге. Сотрудники Росгвардии и МВД стягиваются к местному СИЗО, откуда, по предварительным данным, поступила информация о взятии заложников.
На место происшествия приехали машины скорой помощи.
В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников.
«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС», — сказано в сообщении.
На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
Напомним, в Ростове полиция ищет хулиганов, устроивших драку в парке Горького. Видео, где группа мужчин пинают ногами лежачего парня, появилось ранее в соцсетях.