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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены

Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены

16 июня 2024, 07:16
Фото: rostovgazeta.ru
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
В Ростове-на-Дону обвиняемые с ножами взяли в заложники сотрудников СИЗО, сообщает Tekegram-канал Baza.

По информации канала, шесть человек находились в камере и в это время сломали решетку. Они выбрались через нее и добежали до дежурной части, где и напали на людей.

«Захватившие СИЗО записали несколько видеосообщений. На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками», — сказано в сообщении.

На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточкамиНа кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками
На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточкамиНа кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками
На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточкамиНа кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками
На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточкамиНа кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками
На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками
Фото: ТГ bazabazon/Enews112

Отмечается, что они могут быть членами запрещенной в РФ террористической группировки. Канал уточнил, что сейчас напавшие пытаются найти огнестрельное оружие.

Добавим, что в центре города в данный момент закрыто движение и на месте находится большое количество правоохранителей.

До этого появилось видео из СИЗО, где обвиняемые захватили людей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня#Захват#Ножи
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