Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По информации канала, шесть человек находились в камере и в это время сломали решетку. Они выбрались через нее и добежали до дежурной части, где и напали на людей.
«Захватившие СИЗО записали несколько видеосообщений. На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками», — сказано в сообщении.
Отмечается, что они могут быть членами запрещенной в РФ террористической группировки. Канал уточнил, что сейчас напавшие пытаются найти огнестрельное оружие.
Добавим, что в центре города в данный момент закрыто движение и на месте находится большое количество правоохранителей.
До этого появилось видео из СИЗО, где обвиняемые захватили людей.