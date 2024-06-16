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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

Осужденные по террористическим статьям взяли заложников в Ростове-на-Дону

Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям

16 июня 2024, 07:07
Фото: rostovgazeta.ru
Осужденные по террористическим статьям взяли заложников в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону осужденные по террористическим статьям взяли в заложники сотрудников местного СИЗО, как сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее в региональном УФСИН сообщили, что фигуранты взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сейчас проводится операция по освобождению людей.

По данным из Telegram-канала Baza, шестеро заключенных смогли сломать решетку в своей камере и затем проникли в дежурную часть, где захватили сотрудников в заложники.

Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
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Фото: Bazabazon тг

Вследствие этого в центре Ростова-на-Дону было перекрыто движение. На месте находятся значительное количество сотрудников правоохранительных органов.

По информации «КП Ростов-на-Дону», нападавшие требуют машину и оружие. Говорится, что таким образом они рассчитывают уехать.

До этого появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
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