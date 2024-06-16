Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Ранее в региональном УФСИН сообщили, что фигуранты взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сейчас проводится операция по освобождению людей.
По данным из Telegram-канала Baza, шестеро заключенных смогли сломать решетку в своей камере и затем проникли в дежурную часть, где захватили сотрудников в заложники.
Вследствие этого в центре Ростова-на-Дону было перекрыто движение. На месте находятся значительное количество сотрудников правоохранительных органов.
По информации «КП Ростов-на-Дону», нападавшие требуют машину и оружие. Говорится, что таким образом они рассчитывают уехать.
До этого появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников