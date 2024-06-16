Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном

Вечером 16 июня в Ростове-на-Дону жители микрорайона Военвед и Западного увидели три яркие вспышки. На мгновение на улице стало светло, как в днем. После этого раздался громкий грохот, похожий на взрыв. А в домах в Ростове неожиданно мигнул свет.