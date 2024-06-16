Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
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Updated Сегодня, 20:29
Вечером 16 июня в Ростове-на-Дону жители микрорайона Военвед и Западного увидели три яркие вспышки. На мгновение на улице стало светло, как в днем. После этого раздался громкий грохот, похожий на взрыв. А в домах в Ростове неожиданно мигнул свет.
Предположительно, на электрической подстанции произошло короткое замыкание.
В «Донэнерго» сообщили о технологическом нарушении сети и отключению электроэнергии в центральной части Ростова. Связаны ли эти два происшествия между собой, не уточняется.
Ранее целый поселок в Ростовской области остался без электричества. Пьяный водитель врезался в трансформатор и обесточил весь населенный пункт.