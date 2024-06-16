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Published Сегодня, 20:27

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Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном

Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном

16 июня 2024, 20:27
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Жители в Ростове-на-Дону заметили минимум три яркие вспышки, после которых было слышно раскат грома и мигнул свет в домах, сообщают местные паблики.

Вечером 16 июня в Ростове-на-Дону жители микрорайона Военвед и Западного увидели три яркие вспышки. На мгновение на улице стало светло, как в днем. После этого раздался громкий грохот, похожий на взрыв. А в домах в Ростове неожиданно мигнул свет.

Предположительно, на электрической подстанции произошло короткое замыкание.

В «Донэнерго» сообщили о технологическом нарушении сети и отключению электроэнергии в центральной части Ростова. Связаны ли эти два происшествия между собой, не уточняется.

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Видео: pxhere.com

Ранее целый поселок в Ростовской области остался без электричества. Пьяный водитель врезался в трансформатор и обесточил весь населенный пункт.

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