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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Дончанка рассказала, как в травматологии горбольницы Гукова общаются с родственниками пациентов

Волонтер из Гукова пожаловалась на грубость врачей в горбольнице

17 июня 2024, 11:43
Дончанка рассказала, как в травматологии горбольницы Гукова общаются с родственниками пациентов
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гуково, многодетная мать и волонтер Светлана Авдеева, которую возмутило отношение врача горбольницы к родственникам пациента.

Напомним, что несколько лет назад жительница Гукова Светлана Авдеева лишилась зрения на один глаз после лечения в больнице. Поэтому теперь к постановкам диагноза и лечению своих родных относится с особым вниманием.

На днях ее свекровь подвернула ногу. Пожилую женщину госпитализировали. Однако попытки Светланы узнать все о здоровье свекрови не увенчались успехом. По ее словам, сначала в больнице поставили диагноз — растяжение связок. Наложили лангет, сверху гипс и готовили к выписке.

«Я очень переживаю, чтобы моя свекровь не осталась инвалидом. Ведь ухаживать за ней я не смогу», — отмечает жительница Гукова.
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Сделанное по настоянию Светланы КТ в частной клинике (для проверки диагноза) показало, что у пожилой женщины — два перелома. Этот документ есть в наличии редакции.

«А когда я стала интересоваться у врача в больнице, почему в диагнозе моей свекрови указан один перелом вместо двух, которые показало КТ частного медцентра, доктор стал орать на меня», — отмечает Светлана Авдеева.

Собеседница предоставила в редакцию видео общения с доктором в больнице. Она рассказывает, что после произошедшего вызывала полицию. В дальнейшем гуковчанка намерена зафиксировать след, оставшийся после «общения» с врачом.

Подробнее о том, что случилось в больнице — в большом материале RostovGazeta.

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