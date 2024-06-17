Волонтер из Гукова пожаловалась на грубость врачей в горбольнице

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Напомним, что несколько лет назад жительница Гукова Светлана Авдеева лишилась зрения на один глаз после лечения в больнице. Поэтому теперь к постановкам диагноза и лечению своих родных относится с особым вниманием.
На днях ее свекровь подвернула ногу. Пожилую женщину госпитализировали. Однако попытки Светланы узнать все о здоровье свекрови не увенчались успехом. По ее словам, сначала в больнице поставили диагноз — растяжение связок. Наложили лангет, сверху гипс и готовили к выписке.
«Я очень переживаю, чтобы моя свекровь не осталась инвалидом. Ведь ухаживать за ней я не смогу», — отмечает жительница Гукова.
Сделанное по настоянию Светланы КТ в частной клинике (для проверки диагноза) показало, что у пожилой женщины — два перелома. Этот документ есть в наличии редакции.
«А когда я стала интересоваться у врача в больнице, почему в диагнозе моей свекрови указан один перелом вместо двух, которые показало КТ частного медцентра, доктор стал орать на меня», — отмечает Светлана Авдеева.
Собеседница предоставила в редакцию видео общения с доктором в больнице. Она рассказывает, что после произошедшего вызывала полицию. В дальнейшем гуковчанка намерена зафиксировать след, оставшийся после «общения» с врачом.
Подробнее о том, что случилось в больнице — в большом материале RostovGazeta.