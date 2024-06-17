Движение транспорта ограничат в Ростове рядом с Парамоновскими складами

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Ограничение начнет действовать с 20 июня. Движение перекроют по проспекту Чехова на участке от Станиславского до Седова, в районе Парамоновских складов. Там четыре месяца будут вести работы на водопроводе.
Открыть движение на участке обещают после 30 октября.
Ранее сообщалось, что движение перекроют в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону с 1 августа. Ограничение появится на улице Атарбекова на участке от дома №77 до пересечения с улицей Каменобродской, 90. Там также будут ремонтировать водопровод. Снять ограничение должны после 15 сентября.