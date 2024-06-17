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Published Сегодня, 09:52

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Движение транспорта ограничат в Ростове рядом с Парамоновскими складами

Движение транспорта ограничат в Ростове рядом с Парамоновскими складами

17 июня 2024, 09:52
Фото: Ratrat/cc0/wiki
Движение транспорта ограничат в Ростове рядом с Парамоновскими складами
На четыре месяца в Ростове перекроют проезд рядом с Парамоновскими складами, сообщили в городской управе.

Ограничение начнет действовать с 20 июня. Движение перекроют по проспекту Чехова на участке от Станиславского до Седова, в районе Парамоновских складов. Там четыре месяца будут вести работы на водопроводе.

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Открыть движение на участке обещают после 30 октября.

Ранее сообщалось, что движение перекроют в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону с 1 августа. Ограничение появится на улице Атарбекова на участке от дома №77 до пересечения с улицей Каменобродской, 90. Там также будут ремонтировать водопровод. Снять ограничение должны после 15 сентября.

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