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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Эксперты заявили, как изменится цена на иномарки и запчасти без торгов по доллару

Эксперты спрогнозировали цены на иномарки и запчасти без торгов по доллару

17 июня 2024, 07:48
Фото: Unsplash
Эксперты заявили, как изменится цена на иномарки и запчасти без торгов по доллару
Автомобильный бизнес России адаптировался к санкциям Запада, пишут «Новые известия».

Эксперты отмечают, что для параллельного импорта, по которому в Россию доставляют иномарки, закрытие торгов не является проблемой, ведь он идет через азиатские страны. Сложностей стоит ожидать, если ЦБ повысит ключевую ставку. Тогда кредитование станет дороже. Это касается дилеров, торгующих дорогими западными автомобилями.

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На рынке запчастей отмена торгов тоже никак не скажется. Дилеры заверяют, что в ближайшие два-три месяца никаких изменений ни по цене запчастей, ни по срокам их доставки ждать не стоит. Дело в том, что китайский рынок работает на предоплате.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд.

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