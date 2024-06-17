Эксперты спрогнозировали цены на иномарки и запчасти без торгов по доллару

На рынке запчастей отмена торгов тоже никак не скажется. Дилеры заверяют, что в ближайшие два-три месяца никаких изменений ни по цене запчастей, ни по срокам их доставки ждать не стоит. Дело в том, что китайский рынок работает на предоплате.