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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустили скоростную электричку

Электричка из Ростова-на-Дону до Ейска станет скоростной

17 июня 2024, 11:21
Фото: wikimedia.org/AlixSaz/cc by sa 4.0
Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустили скоростную электричку
Рельсовый автобус запустили между Ростовом и Ейском, сообщает Telegram-канал «Электрички Кавказа».

Теперь маршрут на скоростной электричке из Ростова в Ейск составит всего лишь три часа. Путь сократился на 43 минуты.

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Новое расписание начнет действовать с субботу, 22 июня. Из Ростова пригородный поезд будет отправляться в 07.54 мск и приезжать в Ейск в 10.52. Обратно он поедет в 19.09 и окажется в Ростове в 22.03 мск.

Отметим, что скоростные электрички из Ростова в Ейск ходят только в выходные дни. Курсировать рельсовый автобус будет до конца сентября.

Ранее сообщалось, что зарядки для телефонов появились в электричках в Ростовской области.

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