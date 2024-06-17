Электричка из Ростова-на-Дону до Ейска станет скоростной

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Теперь маршрут на скоростной электричке из Ростова в Ейск составит всего лишь три часа. Путь сократился на 43 минуты.
Новое расписание начнет действовать с субботу, 22 июня. Из Ростова пригородный поезд будет отправляться в 07.54 мск и приезжать в Ейск в 10.52. Обратно он поедет в 19.09 и окажется в Ростове в 22.03 мск.
Отметим, что скоростные электрички из Ростова в Ейск ходят только в выходные дни. Курсировать рельсовый автобус будет до конца сентября.
Ранее сообщалось, что зарядки для телефонов появились в электричках в Ростовской области.