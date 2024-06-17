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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Главные новости Ростовской области за 17 июня

Главный донской налоговик попался на коррупции, а в регионе массово дохнут голуби

17 июня 2024, 17:03
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области за 17 июня
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 после обыска изъяли ряд запрещённых предметов, тем временем зоолог назвал причину массовой гибели голубей в городе, а силовики задержали руководителя УФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко.

Обыск СИЗО-1

После попытки побега заключенных и захвата заложников в СИЗО-1 Ростова прошли обыски.

Накануне в СИЗО-1 шестеро заключенных смогли выбраться из камер и взять в заложники сотрудников учреждения. Выяснилось, что у преступников были заточки, ножи, телефоны и символика запрещенной в России террористической организации. Во время переговоров бандиты требовали оружие, машину и возможность ухать. Договориться с ними не получилось. В ходе штурма спецслужбы ликвидировали захватчиков и освободили заложников.

После инцидента в СИЗО начались проверки и обыски. В следственном изоляторе изъяли «ряд запрещенных предметов».

После инцидента началась проверка и обыск.После инцидента началась проверка и обыск.
После инцидента началась проверка и обыск.
Фото: rostovgazeta.ru
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Гибель голубей

Зоолог Александр Евсюков объяснил массовую гибель голубей в Ростове-на-Дону. Эксперт отметил, что главная причина в том, что их слишком много.

Ростовчане жалуются, что на улицах города валяется очень много тушек мертвых голубей. Массовая гибель птиц связана с их количеством.

Эксперт рассказал, что город —идеальное место для проживания голубей. Здесь много еды и хорошие условия. От этого сюда прилетает все больше птиц, к тому же они сами размножаются. Однако когда концентрация голубей становится слишком большой между ними начинает быстро распространяться инфекция и они гибнут.

Отмечается, что зараза приходит вместе с перелетными птицами. Однако популяция имеет тенденцию приспосабливаться к этому, поэтому голуби никуда не денутся.

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Задержание Мосиенко

Главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко задержан по подозрению в коррупции.

Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня представителями силового ведомства из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко замешан в коррупционных схемах. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Подробностей дела пока нет.

Главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко задержан по подозрению в коррупции.Главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко задержан по подозрению в коррупции.
Главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко задержан по подозрению в коррупции.
Фото: nalog.gov.ru
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