Главный донской налоговик попался на коррупции, а в регионе массово дохнут голуби

Эксперт рассказал, что город —идеальное место для проживания голубей. Здесь много еды и хорошие условия. От этого сюда прилетает все больше птиц, к тому же они сами размножаются. Однако когда концентрация голубей становится слишком большой между ними начинает быстро распространяться инфекция и они гибнут.