Главный донской налоговик попался на коррупции, а в регионе массово дохнут голуби

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
После попытки побега заключенных и захвата заложников в СИЗО-1 Ростова прошли обыски.
Накануне в СИЗО-1 шестеро заключенных смогли выбраться из камер и взять в заложники сотрудников учреждения. Выяснилось, что у преступников были заточки, ножи, телефоны и символика запрещенной в России террористической организации. Во время переговоров бандиты требовали оружие, машину и возможность ухать. Договориться с ними не получилось. В ходе штурма спецслужбы ликвидировали захватчиков и освободили заложников.
После инцидента в СИЗО начались проверки и обыски. В следственном изоляторе изъяли «ряд запрещенных предметов».
Зоолог Александр Евсюков объяснил массовую гибель голубей в Ростове-на-Дону. Эксперт отметил, что главная причина в том, что их слишком много.
Ростовчане жалуются, что на улицах города валяется очень много тушек мертвых голубей. Массовая гибель птиц связана с их количеством.
Эксперт рассказал, что город —идеальное место для проживания голубей. Здесь много еды и хорошие условия. От этого сюда прилетает все больше птиц, к тому же они сами размножаются. Однако когда концентрация голубей становится слишком большой между ними начинает быстро распространяться инфекция и они гибнут.
Отмечается, что зараза приходит вместе с перелетными птицами. Однако популяция имеет тенденцию приспосабливаться к этому, поэтому голуби никуда не денутся.
Главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко задержан по подозрению в коррупции.
Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня представителями силового ведомства из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко замешан в коррупционных схемах. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Подробностей дела пока нет.