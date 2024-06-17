Иномарка протаранила автобус «Москва — Махачкала» в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Авария произошла днем 16 июня на трассе «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск». 56-летний водитель Skoda Fabia нарушил требования дорожного знака и влетел в рейсовый автобус «Москва — Махачкала». Внутри него находились 35 человек.
Сообщается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. Травмы получил водитель Skoda и его 21-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице.
Расследованием инцидента уже занялись правоохранительные органы.
Ранее в Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе.