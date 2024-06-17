rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Иномарка протаранила рейсовый автобус в Ростовской области, есть раненые

Иномарка протаранила автобус «Москва — Махачкала» в Ростовской области

17 июня 2024, 06:39
Фото: ГИБДД по РО / Для иллюстрации
Иномарка протаранила рейсовый автобус в Ростовской области, есть раненые
Два человека пострадали в ДТП с автобусом «Москва — Махачкала» и иномаркой, поделились подробностями в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла днем 16 июня на трассе «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск». 56-летний водитель Skoda Fabia нарушил требования дорожного знака и влетел в рейсовый автобус «Москва — Махачкала». Внутри него находились 35 человек.

Водитель в Ростовской области совершил ДТП и обесточил поселок
Узнать подробнее

Сообщается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. Травмы получил водитель Skoda и его 21-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице.

Расследованием инцидента уже занялись правоохранительные органы.

Ранее в Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе.

Читайте также:
В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходеОдин погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростовской областиВодитель переехал велосипедиста под Ростовом и скрылся с места преступления
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
Сегодня, 07:42
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
Сегодня, 07:25
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова
Сегодня, 06:58
Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:41
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27