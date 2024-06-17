Ирина Рукавишникова стала самой влиятельной женщиной Ростовской области

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Первой в списке самых влиятельных женщин региона стала член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, которая заняла 14 место по итогам общего рейтинга из 100 самых влиятельных персон Ростовской области. Позицию самой влиятельной дончанки она сохраняет второй год подряд, однако ранее Ирина Рукавишникова находилась на 11 ступени.
Второе место досталось депутат Госдумы от Ростовской области Екатерине Стенякиной.
Напомним, в 2023 году она не становилась участницей рейтинга влиятельных персон. В тройку самых властных женщин Дона вошла также председатель городской Думы и глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина. С 33 на 28 позицию она поднялась за год.
Четвертую строчку эксперты отвели Тамаре Шевченко. Она возглавляет министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Заместитель губернатора Ростовской области и министр финансов Лилия Федотова, которая заняла 32 строчку в общем рейтинге, стала пятой самой властной женщиной южного региона.
В мини-топе влиятельных ростовчанок впервые оказалась ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. Эксперты отметили, что от того, какие управленческие решения принимает Инна Шевченко, зависит репутация не только местных ученых, но и академиков всей страны.
Седьмое место заняла и. о. председателя Ростовского областного суда Фарида Калюжная. Ее предшественницу Елену Золотареву арестовали по уголовному делу о коррупции в судебной системе.
Впервые в топ-100 самых влиятельных ростовчан вошла руководитель ТУ Росимущества в Ростовской области Дарья Шевченко.
Девятая строчка рейтинга влиятельности досталась руководителю ТУ Росздравнадзора по Ростовской области Татьяне Полинской.
Последней, но не по значимости, ведь в общем топе номинантка заняла только 60-е место, стала министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова
Истории успеха всех участников рейтинга самых влиятельных ростовчан читайте в спецпроекте RostovGazeta.