Ирина Рукавишникова стала самой влиятельной женщиной Ростовской области

Напомним, в 2023 году она не становилась участницей рейтинга влиятельных персон. В тройку самых властных женщин Дона вошла также председатель городской Думы и глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина. С 33 на 28 позицию она поднялась за год.