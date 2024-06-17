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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Бастрыкин поручил проверить обращение об избиениях в доме-интернате на Дону

Избивают стариков и инвалидов: следователи проверят дом-интернат в Ростовской области

17 июня 2024, 15:53
Фото: Unsplash
Бастрыкин поручил проверить обращение об избиениях в доме-интернате на Дону

Бастрыкин поручил проверить обращение об избиениях в доме-интернате на Дону

В приемную главы СКР Александра Бастрыкина поступило обращение об избиениях стариков и инвалидов, которые живут в одном из домов-интернатов Ростовской области, сообщает информационный центр ведомства.

Житель Ростовской области направил обращение в приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Дончанин утверждает, что в одним из местных домов-интернатов для стариков и инвалидов подопечные подвергаются избиениям. Сотрудники организации не только применяют силу, но и отбирают пенсионные выплаты. Они до сих пор работают там безнаказанно.

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Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по данному вопросу.

Ранее в Ростове мужчине-инвалиду дали разрушенное жилье. После переезда его состояние ухудшилось и он умер. Бастрыкин поручил предоставить доклад об этом инциденте.

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