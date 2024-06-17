Избивают стариков и инвалидов: следователи проверят дом-интернат в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Житель Ростовской области направил обращение в приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Дончанин утверждает, что в одним из местных домов-интернатов для стариков и инвалидов подопечные подвергаются избиениям. Сотрудники организации не только применяют силу, но и отбирают пенсионные выплаты. Они до сих пор работают там безнаказанно.
Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по данному вопросу.
Ранее в Ростове мужчине-инвалиду дали разрушенное жилье. После переезда его состояние ухудшилось и он умер. Бастрыкин поручил предоставить доклад об этом инциденте.