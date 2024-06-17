Клиники в Ростовской области столкнулись с жестким дефицитом медиков

По всей стране, в том числе и в Ростовской области, отмечается значительный дефицит специалистов в сфере медицины и фармацевтики. По России число вакансий увеличилось за год на 17%, что превышает 45 тысяч предложений. В Ростовской области с января по июнь текущего года спрос увеличился на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.