Клиники в Ростовской области столкнулись с жестким дефицитом медиков

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По всей стране, в том числе и в Ростовской области, отмечается значительный дефицит специалистов в сфере медицины и фармацевтики. По России число вакансий увеличилось за год на 17%, что превышает 45 тысяч предложений. В Ростовской области с января по июнь текущего года спрос увеличился на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
К началу 2024 года число вакансий на Дону уже превышало 4,1 тысячи предложений. По итогам мая на одно предложение по работе в Ростовской области приходилось 1,1 резюме.
Ранее стало известно, что в южном регионе во многих профотраслях наблюдается сильный недостаток кадров.