rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Жесткий дефицит работников медицинской сферы отмечается в Ростовской области

Клиники в Ростовской области столкнулись с жестким дефицитом медиков

17 июня 2024, 12:03
Фото: donland.ru
Жесткий дефицит работников медицинской сферы отмечается в Ростовской области
В Ростовской области заметно вырос спрос на работников медицинской сферы. За полгода 2024 года число вакансий увеличилось почти на 60%, сообщает HH.Ru.

По всей стране, в том числе и в Ростовской области, отмечается значительный дефицит специалистов в сфере медицины и фармацевтики. По России число вакансий увеличилось за год на 17%, что превышает 45 тысяч предложений. В Ростовской области с января по июнь текущего года спрос увеличился на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

К началу 2024 года число вакансий на Дону уже превышало 4,1 тысячи предложений. По итогам мая на одно предложение по работе в Ростовской области приходилось 1,1 резюме.

Продавец лимонада и инструктор в аквапарке: сколько можно заработать летом в Ростове
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в южном регионе во многих профотраслях наблюдается сильный недостаток кадров.

Читайте также:
В Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьевСтало известно, за что задержали главу УФНС по Ростовской области МосиенкоБастрыкин проверит покушение на начштаба воинской части в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростовская область#Профессии#Медицина#Последние новости Ростова на сегодня#Вакансии#Спрос#Медицинский персонал#Фармацевты
Подпишитесь
«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
Сегодня, 07:42
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
Сегодня, 07:25
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова
Сегодня, 06:58
Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:41
Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации
Сегодня, 13:02
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27