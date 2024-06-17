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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке

Мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке

17 июня 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему.

Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет Госуслуг и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов.

В новой схеме мошенники звонят по мобильной связи и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй. Мошенники просят назвать номер СНИЛС и код, который поступает в СМС. Получив их, мошенники входят на госпортал и в личные кабинеты онлайн-банков, оформляя кредиты и снимая деньги с текущих счетов. При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы.

«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

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