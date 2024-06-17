МТС Банк спас от мошенников 320 млн рублей своих клиентов

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
А доля кредитов, оформленных «под воздействием злоумышленников», снижена в первом квартале этого года на 68% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
− МТС Банк наблюдает активизацию мошенников в офлайн-каналах, когда потенциальную жертву «уводят» из онлайна в банковские офисы, пытаясь таким образом обойти системы антифрода − программные комплексы для предотвращения мошеннических онлайн-транзакций, − рассказывает директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС Банка Игорь Шульга. − Если в четвертом квартале 2023 года 90% мошеннических действий проходили в онлайн-каналах, то, начиная с января нынешнего года, тенденция поменялась, и сейчас их доля занимает около 50%. Остальные случаи распределяются по физическим каналам, где банковские сотрудники являются ключевым инструментом предотвращения хищения средств клиентов.
Недавно в одном из региональных офисов МТС Банка бдительная сотрудница своевременно предотвратила попытку злоумышленника, который посредством звонка через мессенджер представился клиентке сотрудником одного из российских банков и в ходе беседы решил «спасти » клиентку от «мошеннического кредита», дав ей соответствующие рекомендации. В результате испуганная женщина пришла в отделение МТС Банка, чтобы снять наличные средства и положить их на «безопасный счет». Профессиональные действия сотрудницы МТС Банка, заподозрившей, что женщина находится под влиянием мошенников, помогли спасти денежные средства клиента. По горячим следам была вызвана полиция.
МТС Банк уделяет особое внимание проблеме мошенничества методами социальной инженерии, обучая своих сотрудников необходимым навыкам своевременного распознавания подозрительного поведения клиентов и соответствующего реагирования на них. Этой цели служит так же внедрение сервисов сотовых операторов, распознающих «нетипичную активность абонента» и помогающих принять грамотное и своевременное решение по заявке или транзакции, а также скоринговые модели, направленные на выявление жертв социальной инженерии.
В МТС Банке внедрена современная кросс-канальная система антифрода. Ее алгоритмы отслеживают все подозрительные операции как в физических, так и в онлайн-каналах. Мониторинг работает в круглосуточном режиме.
Тем не менее одной из главных мер по защите денежных средств по-прежнему остается бдительность самих клиентов. МТС Банк напоминает, что соблюдение основных правил финансовой безопасности не позволит попасться на уловки злоумышленников, которые, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России и т. д. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду (сбил на пешеходном переходе человека или кто-то ошибочно перевел крупную сумму на ваш счет и надо ее вернуть, истек срок действия SIM-карты или банковской карты и необходимо продлить и т. д.)
Более подробно узнать о правилах финансовой безопасности и пройти проверочный тест можно на сайте МТС Банка по ссылке.