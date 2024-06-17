МТС Банк спас от мошенников 320 млн рублей своих клиентов

Тем не менее одной из главных мер по защите денежных средств по-прежнему остается бдительность самих клиентов. МТС Банк напоминает, что соблюдение основных правил финансовой безопасности не позволит попасться на уловки злоумышленников, которые, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России и т. д. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду (сбил на пешеходном переходе человека или кто-то ошибочно перевел крупную сумму на ваш счет и надо ее вернуть, истек срок действия SIM-карты или банковской карты и необходимо продлить и т. д.)