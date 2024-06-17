Общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Напомним, что после употребления пищи из сервиса доставки еды в Москве, многие почувствовали себя плохо. За медпомощью с симптомами ботулизма обратились больше сотни жителей столицы. СМИ сообщают, что 30 человек находятся в реанимации, а 55 — в тяжелом состоянии.
«Вспышка ботулизма — это серьезное правонарушение. За подобные ситуации надо закрывать не только заведение, по вине которого заболели люди, но и поднимать ряд вопросов к тем должностным лицам, которые отвечают за контроль и соблюдение санитарного состояния этих заведений», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник уверен, что в этой ситуации присутствует элемент халатности и безразличия.
«А все потому, что нет требовательности к соблюдению условий реализации продукции. Зачастую недобросовестные уполномоченные лица выдают разрешения формально, не проверяя людей, которые занимаются питанием. Да и Роспотребнадзор, к сожалению, до сих пор ограничен в проверках, которые ранее были регулярны», — уточняет спикер.
Эксперт не исключает, что отравление готовой едой может произойти и в Ростовской области. Тем более, что «первые звоночки» уже были.
В 2023 году RostovGazeta сообщала, что клиенты компании, специализирующейся на наборах здорового питания, после употребления еды, были госпитализированы в инфекционное отделение больницы.