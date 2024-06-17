Общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве

Напомним, что после употребления пищи из сервиса доставки еды в Москве, многие почувствовали себя плохо. За медпомощью с симптомами ботулизма обратились больше сотни жителей столицы. СМИ сообщают, что 30 человек находятся в реанимации, а 55 — в тяжелом состоянии.