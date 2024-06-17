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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации

Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации

17 июня 2024, 13:02
Фото: Unsplash
Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации

Под видом полотенец передали в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 шестеро террористов взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Позже у преступников нашли флаг запрещенной в России террористической организации, сообщает телеграм-канал Shot.

Авторы канала сообщили, что другие арестанты, которые находились вместе с захватчиками, утверждают, что те давно планировали свой побег. Они пытались завербовать как можно больше людей. Если им отказывали, то террористы силой отнимали ножи, которые заключенные получали через передачи. Шестеро заключенных смогли получить телефоны, флаги запрещенной в РФ террористической организации и повязки. По одной из версий, запрещенные предметы могли пронести под видом обычного полотенца.

Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных
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Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные выломали решетки камер и проникли в дежурную часть. Они взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. При этом преступники были вооружены. У них были ножи, пожарные топоры, заточки и резиновые дубинки. Во время переговоров они требовали, чтобы им предоставили «зеленый коридор», а также оружие и транспорт. Спецслужбам удалось спасти заложников. Террористов пришлось ликвидировать.

Читайте также, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно.

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