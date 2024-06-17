Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации

Авторы канала сообщили, что другие арестанты, которые находились вместе с захватчиками, утверждают, что те давно планировали свой побег. Они пытались завербовать как можно больше людей. Если им отказывали, то террористы силой отнимали ножи, которые заключенные получали через передачи. Шестеро заключенных смогли получить телефоны, флаги запрещенной в РФ террористической организации и повязки. По одной из версий, запрещенные предметы могли пронести под видом обычного полотенца.