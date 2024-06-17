Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Авторы канала сообщили, что другие арестанты, которые находились вместе с захватчиками, утверждают, что те давно планировали свой побег. Они пытались завербовать как можно больше людей. Если им отказывали, то террористы силой отнимали ножи, которые заключенные получали через передачи. Шестеро заключенных смогли получить телефоны, флаги запрещенной в РФ террористической организации и повязки. По одной из версий, запрещенные предметы могли пронести под видом обычного полотенца.
Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные выломали решетки камер и проникли в дежурную часть. Они взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. При этом преступники были вооружены. У них были ножи, пожарные топоры, заточки и резиновые дубинки. Во время переговоров они требовали, чтобы им предоставили «зеленый коридор», а также оружие и транспорт. Спецслужбам удалось спасти заложников. Террористов пришлось ликвидировать.
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