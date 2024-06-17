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Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова

Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова

17 июня 2024, 09:03
Фото: Unsplash
Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова
Преступления, подобные тому, что произошло в СИЗО-1 Ростова, самые опасные и для людей, и для государства, сообщил RostovGazeta политолог Марат Башаров.

Напомним, что 16 июня в воскресенье в СИЗО-1 Ростова заключенные захватили заложников. Террористы потребовали оружие, транспорт и свободный проезд. Переговоры по освобождению заложников не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили, а заключенных ликвидировали.

После произошедшего в ростовском СИЗО российский политолог Марат Баширов призвал вернуть смертную казнь за совершение террористических актов.

«Если люди идут на совершение таких преступлений и знают, что в конечном итоге они останутся живыми, то у них остается надежда. А когда они точно будут знать, что это конец — думаю, их количество резко сократится», — отмечает Марат Баширов.
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Собеседник напоминает, что аналогичная мера наказания есть в Белоруссии и США. А излишнее миролюбие нам было навязано Европой в 90-е годы.

«Мне кажется, нам нужно пересматривать эти стандарты», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в СИЗО-1 Ростова допустили захват заложников.

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