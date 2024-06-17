Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Напомним, что 16 июня в воскресенье в СИЗО-1 Ростова заключенные захватили заложников. Террористы потребовали оружие, транспорт и свободный проезд. Переговоры по освобождению заложников не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили, а заключенных ликвидировали.
После произошедшего в ростовском СИЗО российский политолог Марат Баширов призвал вернуть смертную казнь за совершение террористических актов.
«Если люди идут на совершение таких преступлений и знают, что в конечном итоге они останутся живыми, то у них остается надежда. А когда они точно будут знать, что это конец — думаю, их количество резко сократится», — отмечает Марат Баширов.
Собеседник напоминает, что аналогичная мера наказания есть в Белоруссии и США. А излишнее миролюбие нам было навязано Европой в 90-е годы.
«Мне кажется, нам нужно пересматривать эти стандарты», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, как в СИЗО-1 Ростова допустили захват заложников.