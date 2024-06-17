Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова

Напомним, что 16 июня в воскресенье в СИЗО-1 Ростова заключенные захватили заложников. Террористы потребовали оружие, транспорт и свободный проезд. Переговоры по освобождению заложников не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили, а заключенных ликвидировали.