После родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсульт

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В Городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростове поступила девушка. Буквально днем ранее она стала мамой. Ростовчанку выписали домой. Однако она внезапно почувствовала себя плохо, появилась сильная головная боль, нарушилась координация движений, а затем она и вовсе потеряла сознания. Молодую маму нашел лежащей на полу супруг, он и вызвал вызвал скорую. Врачи диагностировали инсульт.
29-летней девушке в экстренном порядке провели сложную операцию. Через несколько дней после хирургического вмешательства молодая мама смогла уже ходить по палате и выполнять все необходимые функции самостоятельно.
Нейрохирург Дмитрий Головин отметил, что на сегодняшний день инсульт заметно помолодел. Однако современная и высокотехнологичная медицина позволяет справиться с недугом и сохранить жизнь пациентам.
Ранее врачи спасти ребенка после нападения собаки. Домашний питомец снял скальп с маленькой девочки.