После родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсульт

В Городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростове поступила девушка. Буквально днем ранее она стала мамой. Ростовчанку выписали домой. Однако она внезапно почувствовала себя плохо, появилась сильная головная боль, нарушилась координация движений, а затем она и вовсе потеряла сознания. Молодую маму нашел лежащей на полу супруг, он и вызвал вызвал скорую. Врачи диагностировали инсульт.