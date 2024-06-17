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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

После родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсульт

После родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсульт

17 июня 2024, 16:43
Фото: pxhere.com
После родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсульт
В Ростове-на-Дону врачи спасли 29-летнюю девушку, у которой после родов случился инсульт, сообщает Министерство здравоохранения Ростовской области.

В Городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростове поступила девушка. Буквально днем ранее она стала мамой. Ростовчанку выписали домой. Однако она внезапно почувствовала себя плохо, появилась сильная головная боль, нарушилась координация движений, а затем она и вовсе потеряла сознания. Молодую маму нашел лежащей на полу супруг, он и вызвал вызвал скорую. Врачи диагностировали инсульт.

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29-летней девушке в экстренном порядке провели сложную операцию. Через несколько дней после хирургического вмешательства молодая мама смогла уже ходить по палате и выполнять все необходимые функции самостоятельно.

Нейрохирург Дмитрий Головин отметил, что на сегодняшний день инсульт заметно помолодел. Однако современная и высокотехнологичная медицина позволяет справиться с недугом и сохранить жизнь пациентам.

Ранее врачи спасти ребенка после нападения собаки. Домашний питомец снял скальп с маленькой девочки.

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