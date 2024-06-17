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Published Сегодня, 19:23

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Updated Сегодня, 19:25

Проезд по новому платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области подешевел

Проезд по новому платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области резко подешевел

17 июня 2024, 19:23
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Проезд по новому платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области подешевел
В Ростовской области на 911 километре М-4 «Дон» размещен пункт взимания платы. Стали известны точные расценки за проезд, сообщает «Газета Пик».

Пункт оплаты размещен в районе поселка Глубокого Каменского района Ростовской области. Там установлена таблица с ценами на проезд. Согласно размещенным на ней данным, проезд по обновленному участку трассы с понедельника по четверг для легковых автомобилей и мототранспорта будет стоить 150 рублей, а в пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни — 200.

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Для для грузовых автомобилей и автобусов проезд будет стоить 500 рублей, не зависимо от дня недели.

Ранее стало известно, что новая платная дорога на М-4 в Ростовской области может нарушить права автомобилистов.

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