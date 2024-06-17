Проезд по новому платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области резко подешевел

Пункт оплаты размещен в районе поселка Глубокого Каменского района Ростовской области. Там установлена таблица с ценами на проезд. Согласно размещенным на ней данным, проезд по обновленному участку трассы с понедельника по четверг для легковых автомобилей и мототранспорта будет стоить 150 рублей, а в пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни — 200.