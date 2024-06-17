Прожиточный минимум в Ростовской области превысит 17 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год. Так, с 1 января следующего года минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов жителей Ростовской области и России составит 17,7 тысячи рублей. Для трудоспособного населения — 19,3 тысячи рублей, пенсионеров — 15,2 тысячи рублей, детей — 17,2 тысячи рублей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что сумма рассчитывалась по новым правилам. Если раньше прожиточный минимум определялся законом о федеральном бюджете, то теперь он будет составляться исходя из медианного дохода.
Ранее стало известно, что пенсионерам массово навязывают мебель на заказ в Ростове. Обычные уличные флаеры могут не соответствовать реальности и нанести значительный вред.