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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

В Ростовской области прожиточный минимум превысит 17 тысяч рублей

Прожиточный минимум в Ростовской области превысит 17 тысяч рублей

17 июня 2024, 16:38
Фото: pxhere.com
В Ростовской области прожиточный минимум превысит 17 тысяч рублей
В Ростовской области прожиточный минимум вырастет с 1 января 2025 года. Необходимая сумма будет составлять более 17 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год. Так, с 1 января следующего года минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов жителей Ростовской области и России составит 17,7 тысячи рублей. Для трудоспособного населения — 19,3 тысячи рублей, пенсионеров — 15,2 тысячи рублей, детей — 17,2 тысячи рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что сумма рассчитывалась по новым правилам. Если раньше прожиточный минимум определялся законом о федеральном бюджете, то теперь он будет составляться исходя из медианного дохода.

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Ранее стало известно, что пенсионерам массово навязывают мебель на заказ в Ростове. Обычные уличные флаеры могут не соответствовать реальности и нанести значительный вред.

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