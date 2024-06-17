rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков

«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков

17 июня 2024, 07:42
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
Обыски прошли в СИЗО-1 Ростова после побега заключенных и захвата заложников, пишет ТАСС.

Утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-Й Ростова, сумевшие проломить решетки в камерах и сбежать, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации. Преступники потребовали оружие, авто и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Всех шестерых террористов удалось ликвидировать. Заложники не пострадали.

Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове
Узнать подробнее

После случившегося у компетентных органов возникли вопросы к мерам безопасности, принятым в СИЗО-1 Ростова. Там провели обыски и проверки. В специзоляторе изъяли «ряд запрещённых предметов». Кроме того, агентство ТАСС сообщает, что к ним в числе прочих относились мобильные телефоны.

Ранее в СПЧ заявляли о нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова. При этом камеры в специзоляторе переполнены.

Читайте также:
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 РостоваСледствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО РостоваТела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#СИЗО в Ростове#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня#СИЗО-1
Подпишитесь
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
Сегодня, 07:25
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова
Сегодня, 06:58
Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:41
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27