«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков

Утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-Й Ростова, сумевшие проломить решетки в камерах и сбежать, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации. Преступники потребовали оружие, авто и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Всех шестерых террористов удалось ликвидировать. Заложники не пострадали.