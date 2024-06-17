«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-Й Ростова, сумевшие проломить решетки в камерах и сбежать, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации. Преступники потребовали оружие, авто и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Всех шестерых террористов удалось ликвидировать. Заложники не пострадали.
После случившегося у компетентных органов возникли вопросы к мерам безопасности, принятым в СИЗО-1 Ростова. Там провели обыски и проверки. В специзоляторе изъяли «ряд запрещённых предметов». Кроме того, агентство ТАСС сообщает, что к ним в числе прочих относились мобильные телефоны.
Ранее в СПЧ заявляли о нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова. При этом камеры в специзоляторе переполнены.