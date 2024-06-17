Сила воли и скорость, как проходил чемпионат по гонкам с препятствиями

В этом году чемпионат Ростовской области по гонкам с препятствиями собрал участников практически со всех уголков донского края, и не только. Любители и профессионалы приехали этим утром в Суворовский район из Азова, Таганрога, Батайска, Аксая, Новочеркасска, Шахт и Волгодонска. Еще три атлета представили Краснодарский край. Было много воспитанников и спортивного клуба «Суворов», который базируется собственно в Суворовском районе донской столицы.