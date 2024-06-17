Сила воли и скорость, как проходил чемпионат по гонкам с препятствиями

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Гонки с препятствиями достаточно молодой вид спорта. Однако он активно развивается и число его поклонников по всей стране неуклонно растет. В этом году соревнования проходили уже в третий раз, а количество участников достигло 30 человек.
По словам вице-президента областной федерации гонок с препятствиями Вячеслава Макарова, участие в этом забеге принимали те, кто уже имеет какой-то разряд в этом виде спорта и занял призовые места в своем городе.
— Гонки с препятствиями достаточно молодой вид спорта для России. В нашей стране ему пока что три года. Тем не менее, мы проводим уже третий чемпионат Ростовской области, здесь в парке им. 70-летия Победы в Суворовском районе. Победители этого турнира поедут в Севастополь на чемпионат ЮФО. А начиналось все с обычных забегов, типа «гонок Героев». Мы принимали участие там, также выступали в зарубежных забегах. Со временем все это переросло в спорт и образовалась федерация К тому времени у нас уже была в Суворовском своя тренировочная база и мы решили продвигать этот вид спорта в массы и проводить официальные соревнования. Начинали как обычные физкультурные мероприятия, а теперь это уже официальные соревнования при поддержке министерства спорта, — пояснил Вячеслав Макаров.
В этом году чемпионат Ростовской области по гонкам с препятствиями собрал участников практически со всех уголков донского края, и не только. Любители и профессионалы приехали этим утром в Суворовский район из Азова, Таганрога, Батайска, Аксая, Новочеркасска, Шахт и Волгодонска. Еще три атлета представили Краснодарский край. Было много воспитанников и спортивного клуба «Суворов», который базируется собственно в Суворовском районе донской столицы.
Победитель чемпионата Ростова-на-Дону Артем Штепин говорит, что особенность этого вида спорта заключается не столько в преодолении полосы препятствий, а сколько в преодолении себя.
— Находясь на дистанции понимаешь, что тебе предстоит борьба с самим собой, особенно если хочешь улучшить свои предыдущие показатели. Но для меня такой подход касается любого вида спорта. Я занимаюсь спортом с детства, а гонкой с препятствиями около года, и в каждом виде важна база. Здесь это бег, вис на перекладине, подтягивания. Немало важна и сама техника прохождения полосы, — делится участник соревнований.
Каждый из спортсменов прошел усиленную подготовку в родном городе на похожих трассах. Поэтому данная полоса препятствий ни для кого не стала неожиданностью.
Первыми стартовали мужчины, затем женщины. После забегов пары, показавшие лучшие результаты боролись за призовые места. Одним из самых сложных элементов для девушек стал канат, тем не менее никто из них не сошел с трассы.
Победительница соревнований города Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями среди женщин Елена Трухова перед забегом испытывает волнение.
— Хотя трасса и похожа на ту, которая была на городских соревнованиях, но я почему-то сильно волнуюсь. Две недели усиленных тренировок говорят о том, что нужно было заниматься еще больше и еще усерднее. В подготовке делали упор в основном на подтягивания и канат, чтобы показать достойные результаты. Что получится, сейчас увидим, — говорит Елена Трухова.
Протяженность трассы с рампами, канатами и рукоходами составляет сто метров, на которых находятся девять препятствий. Каждый из участников показал достойный результат, но только победители турнира получили памятные медали и грамоты с присвоением очередного разряда по гонкам с препятствиями, а также право представить Ростовскую область на чемпионате ЮФО.