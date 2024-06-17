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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:06

Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

17 июня 2024, 10:03
Фото: nalog.gov.ru
Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко
По подозрению в коррупции задержан главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко, сообщает «Газета.ру».

Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня. К нему нагрянули силовики из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко замешан в коррупционных схемах. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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Известно, что Мосиенко 48 лет. Пост руководителя УФНС он занимает с 2020 года. Государственную службу он начал в 1997 году.

В правоохранительных органах подробностями расследования дела в отношении Мосиенко пока не делились.

Напомним, RostovGazeta ранее составила топ-100 самых влиятельных людей Ростовской области.

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