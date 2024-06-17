Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня. К нему нагрянули силовики из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко замешан в коррупционных схемах. В ближайшее время ему предъявят обвинение.