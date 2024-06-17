Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня. К нему нагрянули силовики из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко замешан в коррупционных схемах. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Известно, что Мосиенко 48 лет. Пост руководителя УФНС он занимает с 2020 года. Государственную службу он начал в 1997 году.
В правоохранительных органах подробностями расследования дела в отношении Мосиенко пока не делились.
Напомним, RostovGazeta ранее составила топ-100 самых влиятельных людей Ростовской области.