Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу «Выгодное лето с Халвой»

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Для держателей «Халвы», регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.
Вклад «Выгодное лето с Халвой» можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.
Подробнее о вкладах Совкомбанка по ссылке