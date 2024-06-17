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Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу «Выгодное лето с Халвой»

Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу «Выгодное лето с Халвой»

17 июня 2024, 09:29
Фото: Совкомбанк
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С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад «Выгодное лето с Халвой» на новый срок — 36 месяцев, ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.

Для держателей «Халвы», регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.

Вклад «Выгодное лето с Халвой» можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.

Подробнее о вкладах Совкомбанка по ссылке

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