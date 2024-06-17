Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу «Выгодное лето с Халвой»

Для держателей «Халвы», регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.