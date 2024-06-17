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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Жара свыше +30 градусов будет одолевать ростовчан до конца июня

Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону

17 июня 2024, 06:41
Фото: rostovgazeta.ru
Жара свыше +30 градусов будет одолевать ростовчан до конца июня

Жара свыше +30 градусов будет одолевать ростовчан до конца июня

Солнечная погода вернется в Ростов на этой неделе, сообщили синоптики.

Дожди на время покинут Ростов-на-Дону. На предстоящей неделе в городе будет солнечно. Ясная погода продержится в Ростове до конца июня. Температура воздуха днем составит в среднем +32 — +33 градуса. Вечером будет холодать до +16 градусов. Скорость ветра составит не больше семи метров в секунду.

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Также синоптики предупреждают о повышенном УФ-индексе. Выходя на улицу, стоит использовать защиту от солнечного излучения. Его пик приходится с 09.00 до 17.00.

Ранее сообщалось, что засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий. Ее спровоцировало длительное отсутствие осадков.

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