Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Дожди на время покинут Ростов-на-Дону. На предстоящей неделе в городе будет солнечно. Ясная погода продержится в Ростове до конца июня. Температура воздуха днем составит в среднем +32 — +33 градуса. Вечером будет холодать до +16 градусов. Скорость ветра составит не больше семи метров в секунду.
Также синоптики предупреждают о повышенном УФ-индексе. Выходя на улицу, стоит использовать защиту от солнечного излучения. Его пик приходится с 09.00 до 17.00.
Ранее сообщалось, что засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий. Ее спровоцировало длительное отсутствие осадков.