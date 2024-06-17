Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону

Дожди на время покинут Ростов-на-Дону. На предстоящей неделе в городе будет солнечно. Ясная погода продержится в Ростове до конца июня. Температура воздуха днем составит в среднем +32 — +33 градуса. Вечером будет холодать до +16 градусов. Скорость ветра составит не больше семи метров в секунду.