Стало известно, за что задержали главу УФНС по Ростовской области Мосиенко

Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня. Известно, что к нему пришли силовики из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко подозревают в коррупции. В ближайшее время ему предъявят обвинение.