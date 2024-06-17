Стало известно, за что задержали главу УФНС по Ростовской области Мосиенко

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня. Известно, что к нему пришли силовики из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко подозревают в коррупции. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Официально в правоохранительных органах арест Мосиенко не комментировали.
Андрею Мосиенко 48 лет. Государственную службу он начал в 1997 году. Пост руководителя УФНС он занимает с 2020 года.
Напомним, RostovGazeta ранее составила топ-100 самых влиятельных людей Ростовской области.