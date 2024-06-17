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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Стали известны подробности задержания главы УФНС Ростовской области

Стало известно, за что задержали главу УФНС по Ростовской области Мосиенко

17 июня 2024, 10:35
Фото: nalog.gov.ru
Стали известны подробности задержания главы УФНС Ростовской области
Глава управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко задержан по подозрению в коррупции, пишет «Газета.ру».

Задержание руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко произошло 17 июня. Известно, что к нему пришли силовики из другого региона. По предварительным данным, Мосиенко подозревают в коррупции. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко
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Официально в правоохранительных органах арест Мосиенко не комментировали.

Андрею Мосиенко 48 лет. Государственную службу он начал в 1997 году. Пост руководителя УФНС он занимает с 2020 года.

Напомним, RostovGazeta ранее составила топ-100 самых влиятельных людей Ростовской области.

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