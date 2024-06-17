Святослава и Устинья: ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области

Жители Дона очень творчески подходят к выбору имен для детей. Сотрудники ЗАГСа выделили по пять самых редких женских и мужских имен в Ростовской области. Так, например, мальчиков называли Али-Насруллах, Гурам, Рабазан, Тирентий (именно через букву И) и Самуил. Среди девочек редкими именами считаются Нурай, Устинья, Маликат, Святослава и Мияна.