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Святослава и Устинья: ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области

Святослава и Устинья: ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области

17 июня 2024, 16:11
Фото: Unsplash
Святослава и Устинья: ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области

ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области

Сотрудники ЗАГСа в Ростовской области назвали по пять самых редких и самых популярных имен, которые выбирают родители для новорожденных, информация об этом содержится на информационном ресурсе ведомства.

Жители Дона очень творчески подходят к выбору имен для детей. Сотрудники ЗАГСа выделили по пять самых редких женских и мужских имен в Ростовской области. Так, например, мальчиков называли Али-Насруллах, Гурам, Рабазан, Тирентий (именно через букву И) и Самуил. Среди девочек редкими именами считаются Нурай, Устинья, Маликат, Святослава и Мияна.

Конечно же, родители также не перестают использовать и популярные имена. Свою актуальность сохраняют такие мужские имена, как Александр — 321 ребенок, Михаил — 299, Артем — 275, Матвей — 248 и Максим — 240. Среди девочек чаще всего встречаются Софьи — 316, Марии — 264, Евы — 247, Варвары — 218 и Виктории — 189.

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