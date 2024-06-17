«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Ева Меркачева отметила, что захват начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы произошел из-за недостаточно жестких условий содержания и халатности руководства СИЗО-1. Если бы в следственном изоляторе был усиленный надзор, видеонаблюдение и особый контроль, то подобные инциденты были бы исключены. Было ошибкой помещать злоумышленников в камеры, где они свободно могли пользоваться телефонами.
«Халатность изначально началась с того момента, когда их поместили в камеру, где они могли пользоваться связью, они какое-то руководство, видимо, получали от тех, кто является начальниками всех этих террористических ячеек», — заявила член СПЧ.
Отмечается, что дежурных винить нельзя. Все случившееся произошло не из-за них.
Также в своем тг-канале Меркачева сообщила, что камеры в СИЗО-1 переполнены. «В СИЗО, к слову, находятся и несовершеннолетние — около 40 человек. А еще там женщины. И содержать их вместе с террористами — крайне опасно. Само СИЗО переполнено: там больше 300 „лишних“ заключенных», — пояснила она.
Напомним, в воскресенье, 16 июня шестеро заключенных сломали решетку в камере и взяли двух сотрудников СИЗО-1 в заложники. Во время переговоров они требовали оружие, машину и возможность уехать. Взамен террористы были готовы освободить заложников. Договорится с ними не удалось. На данный момент преступники ликвидированы, а заложники спасены.
Ранее стало известно, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно и не отдадут родственникам.