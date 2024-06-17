«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова

Также в своем тг-канале Меркачева сообщила, что камеры в СИЗО-1 переполнены. «В СИЗО, к слову, находятся и несовершеннолетние — около 40 человек. А еще там женщины. И содержать их вместе с террористами — крайне опасно. Само СИЗО переполнено: там больше 300 „лишних“ заключенных», — пояснила она.