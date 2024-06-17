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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Член СПЧ Меркачева считает, что захват в Ростове — халатность руководства СИЗО

«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова

17 июня 2024, 07:25
Фото: rostovgazeta.ru
Член СПЧ Меркачева считает, что захват в Ростове — халатность руководства СИЗО

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО-1 в Ростове

Член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева рассказала о самых главных причинах произошедшего в Ростове. Захват произошел из-за халатности и недостаточного надзора, сообщает Lenta.ru.

Ева Меркачева отметила, что захват начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы произошел из-за недостаточно жестких условий содержания и халатности руководства СИЗО-1. Если бы в следственном изоляторе был усиленный надзор, видеонаблюдение и особый контроль, то подобные инциденты были бы исключены. Было ошибкой помещать злоумышленников в камеры, где они свободно могли пользоваться телефонами.

«Халатность изначально началась с того момента, когда их поместили в камеру, где они могли пользоваться связью, они какое-то руководство, видимо, получали от тех, кто является начальниками всех этих террористических ячеек», — заявила член СПЧ.

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Отмечается, что дежурных винить нельзя. Все случившееся произошло не из-за них.

Также в своем тг-канале Меркачева сообщила, что камеры в СИЗО-1 переполнены. «В СИЗО, к слову, находятся и несовершеннолетние — около 40 человек. А еще там женщины. И содержать их вместе с террористами — крайне опасно. Само СИЗО переполнено: там больше 300 „лишних“ заключенных», — пояснила она.

Напомним, в воскресенье, 16 июня шестеро заключенных сломали решетку в камере и взяли двух сотрудников СИЗО-1 в заложники. Во время переговоров они требовали оружие, машину и возможность уехать. Взамен террористы были готовы освободить заложников. Договорится с ними не удалось. На данный момент преступники ликвидированы, а заложники спасены.

Ранее стало известно, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно и не отдадут родственникам.

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