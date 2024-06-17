Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных

Posted 17 июня, 08:24
Published 17 июня, 08:24
Modified 17 июня, 08:26
Updated 17 июня, 08:26
Утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-Й Ростова, сумевшие проломить решетки в камерах и сбежать, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России запрещенной организации. Преступники потребовали оружие, авто и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Всех шестерых террористов удалось ликвидировать. Заложники не пострадали.
После громкого происшествия к безопасности в СИЗО-1 Ростова возникло много вопросов. В отношении начальника спецприемника Андрея Мусаева началась служебная проверка. В самом СИЗО прошли обыски и допросы. На одном из них четверо заключенных рассказали, что террористы пытались завербовать их. По их словам, шестеро преступников давно обсуждали свой план. Сокамерникам они обещали помочь деньгами на воле после побега. У тех, кто отказывался присоединиться, отобрали ножи, которые тем ранее передали в СИЗО.
Отдельно ведутся допросы сотрудников изолятора. Следствие устанавливает, как в СИЗО смогли передать заточки, ножи, телефоны и символику запрещенной в РФ террористической организации.
Ранее сообщалось, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно.
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