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Posted 17 июня, 08:24

Published 17 июня, 08:24

Modified 17 июня, 08:26

Updated 17 июня, 08:26

Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных

Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных

17 июня 2024, 08:24
Фото: rostovgazeta.ru
Сюжет
Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Служебная проверка начата в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева, пишет со ссылкой на свои источники Telegram-канал SHOT.

Утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-Й Ростова, сумевшие проломить решетки в камерах и сбежать, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России запрещенной организации. Преступники потребовали оружие, авто и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Всех шестерых террористов удалось ликвидировать. Заложники не пострадали.

Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
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После громкого происшествия к безопасности в СИЗО-1 Ростова возникло много вопросов. В отношении начальника спецприемника Андрея Мусаева началась служебная проверка. В самом СИЗО прошли обыски и допросы. На одном из них четверо заключенных рассказали, что террористы пытались завербовать их. По их словам, шестеро преступников давно обсуждали свой план. Сокамерникам они обещали помочь деньгами на воле после побега. У тех, кто отказывался присоединиться, отобрали ножи, которые тем ранее передали в СИЗО.

Отдельно ведутся допросы сотрудников изолятора. Следствие устанавливает, как в СИЗО смогли передать заточки, ножи, телефоны и символику запрещенной в РФ террористической организации.

Ранее сообщалось, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно.

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