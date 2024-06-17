rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных

Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных

17 июня 2024, 08:24
Фото: rostovgazeta.ru
Служебная проверка начата в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева, пишет со ссылкой на свои источники Telegram-канал SHOT.

Утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-Й Ростова, сумевшие проломить решетки в камерах и сбежать, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России запрещенной организации. Преступники потребовали оружие, авто и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Всех шестерых террористов удалось ликвидировать. Заложники не пострадали.

Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

После громкого происшествия к безопасности в СИЗО-1 Ростова возникло много вопросов. В отношении начальника спецприемника Андрея Мусаева началась служебная проверка. В самом СИЗО прошли обыски и допросы. На одном из них четверо заключенных рассказали, что террористы пытались завербовать их. По их словам, шестеро преступников давно обсуждали свой план. Сокамерникам они обещали помочь деньгами на воле после побега. У тех, кто отказывался присоединиться, отобрали ножи, которые тем ранее передали в СИЗО.

Отдельно ведутся допросы сотрудников изолятора. Следствие устанавливает, как в СИЗО смогли передать заточки, ножи, телефоны и символику запрещенной в РФ террористической организации.

Ранее сообщалось, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно.

Читайте также:
«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысковВ СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 РостоваСледствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#СИЗО в Ростове#Происшествия#Захват заложников#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Подпишитесь
«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
Сегодня, 07:42
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
Сегодня, 07:25
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова
Сегодня, 06:58
Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:41
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27