Террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных

После громкого происшествия к безопасности в СИЗО-1 Ростова возникло много вопросов. В отношении начальника спецприемника Андрея Мусаева началась служебная проверка. В самом СИЗО прошли обыски и допросы. На одном из них четверо заключенных рассказали, что террористы пытались завербовать их. По их словам, шестеро преступников давно обсуждали свой план. Сокамерникам они обещали помочь деньгами на воле после побега. У тех, кто отказывался присоединиться, отобрали ножи, которые тем ранее передали в СИЗО.