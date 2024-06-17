Уволился глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
СМИ пишут, что Виктор Бережной решил покинуть администрацию Ворошиловского района по причине выхода на пенсию. Нового руководителя муниципалитета выберут уже 18 июня. Вероятно, им станет нынешний глава Пролетарского района Ростова Михаил Васильев.
На сайте администрации Ростова о кадровых изменениях пока не сообщалось.
Бережной возглавляет Ворошиловский район Ростова с 2017 года.
Самым главным скандалом, связанным с его руководством, является обрушение аварийного дома на Нариманова, 72/3. Здание не расселяли четыре года. В результате его обрушения чудом никто не пострадал, но жильцы потеряли практически все свое имущество.