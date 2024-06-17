В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
После захвата заложников в СИЗО-1 Ростова органы начали проверку условий содержания там заключенных. Под пристальное внимание вышестоящего начальства попал и начальник следственного изолятора Андрей Мусаев.
Проверка должна установить, как у осужденных по террористическим статьям в камерах оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в РФ террористической организации. По словам сокамерников, злоумышленники обсуждали план побега по ночам уже продолжительное время. Более того, они пытались вербовать других заключенных, обещая им деньги.
Также сообщается о проведении проверок в отношении сотрудников СИЗО, отвечавших за прием посылок.
Официально о проверке в отношении Мусаева не сообщалось. Информация будет уточняться.
Ранее в СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова.