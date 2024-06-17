В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка

Проверка должна установить, как у осужденных по террористическим статьям в камерах оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в РФ террористической организации. По словам сокамерников, злоумышленники обсуждали план побега по ночам уже продолжительное время. Более того, они пытались вербовать других заключенных, обещая им деньги.