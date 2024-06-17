rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка

В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка

17 июня 2024, 08:57
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка
Служебная проверка начата в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева, пишет со ссылкой на свои источники Telegram-канал SHOT.

После захвата заложников в СИЗО-1 Ростова органы начали проверку условий содержания там заключенных. Под пристальное внимание вышестоящего начальства попал и начальник следственного изолятора Андрей Мусаев.

«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
Узнать подробнее

Проверка должна установить, как у осужденных по террористическим статьям в камерах оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в РФ террористической организации. По словам сокамерников, злоумышленники обсуждали план побега по ночам уже продолжительное время. Более того, они пытались вербовать других заключенных, обещая им деньги.

Также сообщается о проведении проверок в отношении сотрудников СИЗО, отвечавших за прием посылок.

Официально о проверке в отношении Мусаева не сообщалось. Информация будет уточняться.

Ранее в СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова.

Читайте также:
Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО РостоваСледствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#СИЗО в Ростове#Происшествия#Захват заложников#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня#Захват#СИЗО-1
Подпишитесь
«Ряд запрещённых предметов» изъяли в СИЗО-1 Ростова после обысков
Сегодня, 07:42
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
Сегодня, 07:25
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова
Сегодня, 06:58
Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:41
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Вчера, 20:27