В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и №42

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
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Updated Сегодня, 18:58
31 мая в Ростове-на-Дону началось голосование за изменение схем движения муниципальных автобусных маршрутов №35, №42. Опрос был сформирован городским Департаментом транспорта в целях улучшения системы курсирования общественного транспорта.
С социологическом опросе приняли участие 92 жителя Ростова. 77,2% проголосовали за продление маршрутов до остановочного пункта «Инфекционная больница» на улице Виталия Ходоша, 15 и отмену автобуса № 37.
Администрация города отметила, что уже 17 июня изменения вступят в силу.
Ранее сообщалось, что электричка из Ростова-на-Дону до Ейска станет скоростной.