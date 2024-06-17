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В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и №42

В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и №42

17 июня 2024, 18:56
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и №42
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и 42 в результате голосования жителей, они опубликованы на сайте «Активный ростовчанин».

31 мая в Ростове-на-Дону началось голосование за изменение схем движения муниципальных автобусных маршрутов №35, №42. Опрос был сформирован городским Департаментом транспорта в целях улучшения системы курсирования общественного транспорта.

С социологическом опросе приняли участие 92 жителя Ростова. 77,2% проголосовали за продление маршрутов до остановочного пункта «Инфекционная больница» на улице Виталия Ходоша, 15 и отмену автобуса № 37.

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Администрация города отметила, что уже 17 июня изменения вступят в силу.

Ранее сообщалось, что электричка из Ростова-на-Дону до Ейска станет скоростной.

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