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В Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня

В Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня

17 июня 2024, 17:55
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня
В Ростове-на-Дону вновь перенесли открытие пляжа в парке «Дружба». Пробы воды на пляже не соответствуют нормам, сообщает администрация города.

Начиная с мая 2024 года все пляжи в черте города подготавливали к открытию купального сезона. Так, были заключены договоры на услуги матросов-спасателей, медперсонала и на выполнение работ по содержанию пляжа на общую сумму 1,8 миллион рублей. Помимо этого специалисты взяли пробы воды и завезли новый песок. Однако результаты проверки показали, что Северное водохранилище реки Теремник не пригодно для плавания.

После этого проводились повторные исследования, которые также показали отрицательный результат. К слову, пробы песка также не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологических правил.

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Открытие данного пляжа перенесено на конец июня этого года.

Ранее власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками.

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