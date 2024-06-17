В Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Начиная с мая 2024 года все пляжи в черте города подготавливали к открытию купального сезона. Так, были заключены договоры на услуги матросов-спасателей, медперсонала и на выполнение работ по содержанию пляжа на общую сумму 1,8 миллион рублей. Помимо этого специалисты взяли пробы воды и завезли новый песок. Однако результаты проверки показали, что Северное водохранилище реки Теремник не пригодно для плавания.
После этого проводились повторные исследования, которые также показали отрицательный результат. К слову, пробы песка также не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологических правил.
Открытие данного пляжа перенесено на конец июня этого года.
Ранее власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками.