В Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня

Начиная с мая 2024 года все пляжи в черте города подготавливали к открытию купального сезона. Так, были заключены договоры на услуги матросов-спасателей, медперсонала и на выполнение работ по содержанию пляжа на общую сумму 1,8 миллион рублей. Помимо этого специалисты взяли пробы воды и завезли новый песок. Однако результаты проверки показали, что Северное водохранилище реки Теремник не пригодно для плавания.