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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов за 19,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов за 19,4 млн рублей

17 июня 2024, 13:26
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов за 19,4 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируется ремонт площади Советов. На весь комплекс работ понадобится около 19 миллионов рублей. Соответствующие документы размещены на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов. Заказчиком выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

Все работы должны быть завершены к 31 декабря 2025 года. Средства будут выделены из бюджета Ростова. Максимальная стоимость контракта составит 19,4 миллиона рублей.

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Ранее стало известно, что Ростовская область получит средства из федерального бюджета на развитие трамвайной инфраструктуры. Южному региону выделят около 1 миллиарда рублей.

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