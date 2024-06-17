В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов за 19,4 млн рублей

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов. Заказчиком выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.
Все работы должны быть завершены к 31 декабря 2025 года. Средства будут выделены из бюджета Ростова. Максимальная стоимость контракта составит 19,4 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Ростовская область получит средства из федерального бюджета на развитие трамвайной инфраструктуры. Южному региону выделят около 1 миллиарда рублей.