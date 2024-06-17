В «Ростовэнерго» назвали причину ночной вспышки городе

В «Россетях» подтвердили, что вспышка произошла на подстанции на Западном в Ростове. Причиной происшествия стала упаковочная пленка, которую ветром занесло на территорию подстанции с расположенной рядом стройки. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, а небо озарила вспышка.