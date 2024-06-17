В «Ростовэнерго» назвали причину ночной вспышки городе

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Published Сегодня, 05:01
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В ночь на 17 июня небо над Ростовом озарила яркая вспышка света. На долю секунды в городе стало ясно, как днем. Также у жителей кратковременно пропало электричество.
В «Россетях» подтвердили, что вспышка произошла на подстанции на Западном в Ростове. Причиной происшествия стала упаковочная пленка, которую ветром занесло на территорию подстанции с расположенной рядом стройки. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, а небо озарила вспышка.
Специалисты ночью проводили осмотр оборудования. В «Россетях» нарушений электроснабжения не зафиксировали.
Сами жители минувшей ночью сообщали, что вспышка на небе сопровождалась и звуком, похожим на взрыв.