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Яркая вспышка в небе над Ростовом произошла из-за кратковременного перекрытия изоляторов

В «Ростовэнерго» назвали причину ночной вспышки городе

17 июня 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
Яркая вспышка в небе над Ростовом произошла из-за кратковременного перекрытия изоляторов
Яркая вспышка в небе над Ростовом произошла из-за кратковременного перекрытия изоляторов, сообщили «Россети Юг».

В ночь на 17 июня небо над Ростовом озарила яркая вспышка света. На долю секунды в городе стало ясно, как днем. Также у жителей кратковременно пропало электричество.

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В «Россетях» подтвердили, что вспышка произошла на подстанции на Западном в Ростове. Причиной происшествия стала упаковочная пленка, которую ветром занесло на территорию подстанции с расположенной рядом стройки. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, а небо озарила вспышка.

Специалисты ночью проводили осмотр оборудования. В «Россетях» нарушений электроснабжения не зафиксировали.

Сами жители минувшей ночью сообщали, что вспышка на небе сопровождалась и звуком, похожим на взрыв.

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