В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 смогли проломить решетки в камерах и сбежать. Затем они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у заключенных были ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. Они потребовали дать им оружие, машину и возможность уехать в обмен на освобождение заложников. Переговоры с преступниками не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм, в котором все шестеро террористов погибли. Заложников удалось спасти.