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В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова

В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова

17 июня 2024, 06:58
Фото: rostovgazeta.ru
В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова
В ростовском СИЗО-1 нехватка работников составляет 30%, заявил РИА «Новости» член СПЧ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Эксперт поделился, что перелимит сотрудников в СИЗО на Горького составляет от 200 до 400 человек. При этом в следственном изоляторе не хватает сотрудников. По информации Мельникова, в учреждении недостает 30% сотрудников.

«Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90. Это огромная цифра», — говорит эксперт.

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Главной причиной нехватки сотрудников он назвал низкие зарплаты. Правозащитник считает необходимым повысить оклады работников специального изолятора и ввести для них льготы.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 смогли проломить решетки в камерах и сбежать. Затем они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у заключенных были ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. Они потребовали дать им оружие, машину и возможность уехать в обмен на освобождение заложников. Переговоры с преступниками не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм, в котором все шестеро террористов погибли. Заложников удалось спасти.

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