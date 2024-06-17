В СПЧ заявили о переполненных камерах и нехватке сотрудников в СИЗО-1 Ростова

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Эксперт поделился, что перелимит сотрудников в СИЗО на Горького составляет от 200 до 400 человек. При этом в следственном изоляторе не хватает сотрудников. По информации Мельникова, в учреждении недостает 30% сотрудников.
«Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90. Это огромная цифра», — говорит эксперт.
Главной причиной нехватки сотрудников он назвал низкие зарплаты. Правозащитник считает необходимым повысить оклады работников специального изолятора и ввести для них льготы.
Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 смогли проломить решетки в камерах и сбежать. Затем они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Выяснилось, что у заключенных были ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. Они потребовали дать им оружие, машину и возможность уехать в обмен на освобождение заложников. Переговоры с преступниками не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм, в котором все шестеро террористов погибли. Заложников удалось спасти.